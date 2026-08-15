VIDEO: Carro se incendia tras chocar contra barrera frente a Recope

Un vehículo liviano se incendió durante la madrugada de este sábado luego de chocar contra una barrera ubicada frente a las instalaciones de Recope, en el sector de Ochomogo, Cartago.

El percance se registró cuando el vehículo circulaba en el descenso de Ochomogo hacia La Lima. Por razones que aún no han sido determinadas, el automóvil impactó contra la barrera.

Vehículo se incendió tras choque

Tras la colisión, el vehículo comenzó a incendiarse. El incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas heridas.

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En un video difundido en redes sociales se observa el vehículo envuelto en llamas tras el accidente.

Las circunstancias que provocaron el choque serán determinadas por las autoridades correspondientes.

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