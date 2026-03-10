Video captó la paliza que recibió estudiante días antes de ser asesinado

El asesinato de un joven estudiante en Liberia conmocionó a todo el territorio nacional. El supuesto agresor era conocido de hace tiempo del ahora fallecido. Ambos iban al mismo centro educativo.

¿Quién es el estudiante asesinado?

Se trata de Liann Alejandro Rivas Quesada, de 18 años.

Sospechoso detenido

El joven de 19 años sospechoso de apuñalar y causar la muerte de un estudiante de 18 años en Liberia fue detenido por las autoridades luego de que su propia madre avisara a la policía dónde se encontraba.

¿Cómo se dio el ataque?

Según la información recabada por las autoridades, la víctima había llegado primero a dejar su bicicleta en la casa del sospechoso y posteriormente se encontraron en una parada de autobús donde abordaban el transporte hacia el centro educativo. En ese lugar se produjo una discusión que terminó en una agresión con arma blanca.

Ian quedó de pie, pero luego se desvaneció y lo llevaron al hospital, donde lo declararon fallecido.

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Paliza días antes del asesinato

Ian sufrió una golpiza días antes. El mismo agresor y otros jóvenes más lo habrían golpeado.

La policía logró detener al joven de 19 años, en un trabajo conjunto entre Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial.