Un violento accidente de tránsito se presentó la noche del sábado en San Luis de Santo Domingo de Heredia.

Hecho se dio minutos antes de las 8:00 p.m.

¿Qué sucedió?

El conductor de un vehículo dobló hacia una entrada en el costado izquierdo, pero no se percató que justo en ese momento, una motocicleta venía en sentido contrario, lo que provocó un fuerte impacto. Incluso, los ocupantes de la moto salieron disparados.

Al momento de percatarse de la colisión, el conductor del carro se da a la fuga.

¿Quién fue el responsable?

Hasta el momento no se ha dado con el responsable.

Zona

Según vecinos, esta zona es propensa a accidentes de tránsito.