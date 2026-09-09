Video captó el tiroteo que acabó con la vida de dos hermanos en las afueras de un bar

Era la madrugada en el sector de Nosara y un grupo de cuatro amigos conversaba en las afueras de un bar. En ese momento el objetivo de dos motociclistas que se bajaron era realizar un tiroteo contra ellos y acabar con su vida.

Transcurrieron solo instantes para que eso pasara.

Video del tiroteo

Video muestra los destellos de las balas directamente a la humanidad de cuatro hombres. Producto de los disparos le dieron muerte a dos hermanos, Carlos Obando Rosales y Oldemar Obando Rosales.

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Heridos

Pero también dejaron heridos a dos hombres más que fueron trasladados hasta el hospital de Nicoya con una fuerte custodia policial. Se trata de dos masculinos, de apellido López de 20 años y de apellido García de 40 años.

Debido al traslado de los heridos al hospital de Nicoya, las autoridades de Fuerza Pública custodiaron la entrada de Emergencias, esto por una alerta de que podrían ir por alguno de los sobrevivientes e incluso atacarlo dentro del centro hospitalario, como la situación que ocurrió semanas atrás.

Sospechosos

Ahora las autoridades emprenden una cacería con los homicidas del doble crimen.

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