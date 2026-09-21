Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Noticias Repretel tuvo acceso al video del aparatoso accidente que generó largas presas en el sector de San Pedro de Montes de Oca. Accidente se dio en el sentido San Pedro-San José.

Además, el incidente se presentó a eso de las 6:00 a.m., hora donde se registra una importante afluencia de vehículos por la zona.

Video muestra cómo se dio el accidente

Según muestran las imágenes, el conductor perdió el control de su vehículo pesado, se metió en el carril contrario e impactó a un carro con tres ocupantes. Uno de los que iba a bordo es un adulto mayor, de 83 años.

Las víctimas de la colisión lograron salir del vehículo que resultó impactado y posteriormente se les trasladó hacia un centro médico.

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Imágenes muestran cómo quedó el vehículo que chocó el tráiler

En la escena se logró ver la parte frontal del vehículo liviano quedó completamente destruida.

Estado de salud de los afectados

Los tres ocupantes del vehículo se encuentran hospitalizados, en condición estable.