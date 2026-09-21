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Noticias Repretel tuvo acceso al video del aparatoso accidente que generó largas presas en el sector de San Pedro de Montes de Oca. Accidente se dio en el sentido San Pedro-San José.
Además, el incidente se presentó a eso de las 6:00 a.m., hora donde se registra una importante afluencia de vehículos por la zona.
Según muestran las imágenes, el conductor perdió el control de su vehículo pesado, se metió en el carril contrario e impactó a un carro con tres ocupantes. Uno de los que iba a bordo es un adulto mayor, de 83 años.
Las víctimas de la colisión lograron salir del vehículo que resultó impactado y posteriormente se les trasladó hacia un centro médico.
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En la escena se logró ver la parte frontal del vehículo liviano quedó completamente destruida.
Los tres ocupantes del vehículo se encuentran hospitalizados, en condición estable.