(VIDEO) Captan enorme ballena en playas de Costa Rica

Un reciente video que se difundió en redes sociales muestra un hermoso momento de la naturaleza, que captaron en Bahía Ballena.

Capturaron en imágenes un enorme ejemplar de ballena mientras ascendió a la superficie para respirar, una escena muy difícil de captar en cámara.

Decenas de personas se reunieron alrededor de la ballena para apreciar la escena, todo en lanchas de aparentes tours guiados.

El audio del video demuestra la sorpresa de las personas presentes en la lancha.

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