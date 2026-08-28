(VIDEO) Captan asesinato a balazos en Puntarenas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar y localizar a varias personas que estarían relacionadas con un homicidio ocurrido el pasado 10 de abril de 2026.

El crimen ocurrió cerca de las 3:34 p. m. en el sector de El Huerto, en Chacarita de Puntarenas, y publicaron un video al respecto.

Según la investigación, un hombre de apellido Cerdas, de 23 años, caminaba por la vía pública hacia su vivienda cuando, aparentemente, fue abordado por cuatro sujetos que viajaban en dos motocicletas.

Uno de los individuos disparó en varias ocasiones contra el joven, quien murió en el lugar.

¿Cómo identificar a los sospechosos?

Los investigadores determinaron que uno de los sujetos viajaba en una motocicleta negra que no portaba placa metálica.

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El presunto autor de los disparos vestía camisa blanca de manga larga, pantaloneta gris y casco negro. Además, estaba descalzo y aparentemente llevaba una venda en la rodilla derecha.

El conductor de la motocicleta vestía camiseta blanca, pantalón tipo buzo gris, tenis blancos y gorra blanca. También cubría su rostro con una tela azul.

¿Por dónde huyeron?

De acuerdo con la información recopilada por el OIJ, los sospechosos aparentemente llegaron desde el sector de Fray Casiano.

Después del homicidio, habrían abandonado el lugar en dirección hacia Parada 1.

Las autoridades analizan una grabación en la que aparecen personas que podrían estar relacionadas con el caso.

Cualquier dato que permita identificar o ubicar a estas personas puede ser comunicado de manera confidencial al Centro de Información Confidencial del OIJ, al teléfono 800-800-0645.