Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Este 1 de octubre la Cruz Roja confirmó el hallazgo de Daniel Cubero, un joven estudiante de 18 años que murió luego de desaparecer mientras disfrutaba de una catarata Los Reyes en el sector de San Lorenzo de Tarrazú.

Fue a eso de las 10:00 a.m. que socorristas reportan la ubicación del joven sin vida, luego de seis días en los cuales se desconocía su paradero.

Video captó los últimos momentos de vida del joven

Un video mostró cómo el joven disfrutaba con otra persona de la fuente de agua, hasta que un momento determinado, su acompañante no logra localizarlo y se preocupa.

Extracción del cuerpo

“Una de esas patrullas logra ubicar el mismo, en una zona de bastante de cañón, lo cual va a requerir de técnicas especializadas para poder hacer la recuperación del cuerpo”, dijo Noel Ureña, del Cuerpo de Bomberos.

Según comentaron a Noticias Repretel, en estos sitios ocurren algunos remolinos, que pueden arrastrar a las personas.

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