Autoridades policiales detuvieron a uno de los sospechosos de la “Operación Cacería” en Cartago. Según el reporte, este hombre podría pertenecer a la agrupación criminal “Los Maruja”, y la escena quedó grabada en video.

El hombre se llama Deylan Monestel Bonilla y se encontraba en la casa de su madre cuando llegaron las autoridades. En las imágenes, se observa cómo cae de lo que sería un segundo piso. Después, empieza a correr por la calle mientras varios oficiales y un vehículo lo persiguen.

La persecución ocurrió a eso de las 10:00 p. m. de este domingo 30 de agosto, en el sector de Santa Lucía, Paraíso, Cartago.

Con su detención, ya son cinco sujetos capturados de la lista anunciada en la provincia. En apariencia, este podría no ser el único miembro de “Los Maruja”.

También podría interesarle: (Video) Cae quinto sujeto de los más buscados de Cartago: estaría vinculado con “Los Maruja”

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.