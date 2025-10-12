Cámaras captaron la aparatosa caída de un helicóptero en Huntington Beach, California.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió este fin de semana.

La nave tuvo problemas para levantar vuelo y ya en el aire comenzó a girar en espiral hasta que cayó al suelo. En medio del incidente, se celebraba el evento “Cars ‘N Copters”.

¿El accidente dejó heridos?

Sí, se registró cinco heridos. Los dos ocupantes del helicóptero fueron rescatados con vida de los restos de la aeronave,

¿Cuál fue la razón del problema en el helicóptero?

De momento se desconocer el origen del fallo. Las causas del accidente se investigan.