Video capta gritos de terror y asesinato de dueño de barbería

Asesinaron a un dueño de una barbería en el sector de Siquirres. Con este caso, ya son dos los ataques contra personas relacionadas a estos negocios en la provincia de Limón, en menos de 24 horas.

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Video del asesinato de dueño de barbería

Las imágenes muestran cómo la víctima corre desesperadamente tras ser seguido por dos sicarios. En un momento lo alcanzan, el hombre trata de cubrirse, lo atacan a balazos y los sujetos consiguen quitarle la vida.

Posteriormente, los sospechosos se dan a la fuga.

¿Qué pasó antes de la persecusión?

La víctima identificada como Gerald Román, llegó minutos antes en vehículo a la barbería y en el momento en que se estaba estacionando, fue atacado por los gatilleros, hasta llegar a que se diera la persecusión que terminó con su vida.