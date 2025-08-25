Un video captó los fuertes gritos en el bar donde murió Jermaine Cruickshank la noche de este domingo. El hijo de el expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, fue víctima de un ataque a balazos.

Según información del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la víctima se encontraba en el local comercial cuando dos sujetos en motocicleta se estacionaron en el lugar, uno de ellos ingresó al bar y disparó contra la víctima.

Leer más en: OIJ revela nuevos detalles sobre sospechoso de asesinar a Jermaine Cruickshank.

Al parecer Cruickshank estaba mirando un partido cuando recibió disparos de bala en la cabeza y espalda.

El sentir de algunas personas en el bar se dio a conocer con gritos de llanto por la pérdida del hombre de 40 años.