Un video que tuvo acceso Noticias Repretel muestra el instante en que oficiales detuvieron en Golfito, Puntarenas, a un hombre de apellidos Villalobos López, quien estaba en fuga desde el año 2016.

El costarricense había sido arrestado en Panamá por sospechas de narcotráfico internacional, sin embargo, tras recibir medidas cautelares alternas a la prisión, aprovechó para escapar hacia Costa Rica luego de que se modificaran las leyes en ese país.

Con esta captura, Villalobos López se convierte en el sexto costarricense con proceso de extradición detenido en el país en lo que va del año.

Actualmente, permanece en las celdas judiciales, a la espera de que se defina el proceso de extradición en su contra.

Noticia en desarrollo.