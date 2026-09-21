Video capta cómo sujeto agrede a mujer en parada de bus

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Un video compartido en redes sociales muestra cómo un sujeto agredió a una mujer que esperaba el bus en el sector de San Rafael de Escazú. Hecho generó la indignación de los usuarios.

Video de la agresión en parada de bus

Las imágenes muestran cómo el sujeto, se encontraba a unos metros de la mujer, le pasa de cerca, tienen un intercambio de palabras y él responde de manera agresiva, a tal punto que la mujer tuvo que irse hasta media calle para defenderse.

Incluso otra persona viene a defender a la mujer, en un momento dado.

¿Cómo termina la pelea?

Luego de que una persona interviniera, el hombre se controló, fue a recoger su bulto y se fue del lugar, no sin antes de un intercambio de palabras con el otro sujeto que llegó a defender a la fémina.

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