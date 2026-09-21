Video capta cómo sujeto agrede a mujer en parada de bus

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Un video compartido en redes sociales muestra cómo un sujeto agredió a una mujer que esperaba el bus en el sector de San Rafael de Escazú. Hecho generó la indignación de los usuarios.
Las imágenes muestran cómo el sujeto, se encontraba a unos metros de la mujer, le pasa de cerca, tienen un intercambio de palabras y él responde de manera agresiva, a tal punto que la mujer tuvo que irse hasta media calle para defenderse.
Incluso otra persona viene a defender a la mujer, en un momento dado.
Luego de que una persona interviniera, el hombre se controló, fue a recoger su bulto y se fue del lugar, no sin antes de un intercambio de palabras con el otro sujeto que llegó a defender a la fémina.
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