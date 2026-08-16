Video capta cómo rayo cae al lado de una calle

Un impactante video muestra cómo un rayo cae al lado de una calle en el sector de Orosi, Cartago.

Video del rayo

El material, compartido por la página Waze Costa Rica, muestra cómo impacta con la cerca y emite un poderoso sonido, similar al de una explosión.

¿Hay personas afectadas?

Según lo que se maneja, no hay personas heridas, debido a que el impacto fue a una distancia considerable de alguna persona o estructura.

El video generó la impresión de muchos usuarios en redes sociales.

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