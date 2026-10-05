Video capta cómo hombres se roban cinco carros

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un video capta cómo cinco hombres llegaron y se robaron cinco carros de cero kilómetros de una agencia de vehículos en Curridabat, según lo mostrado en las imágenes.

Asimismo, se cree que la misma banda también atacó un almacén fiscal donde se llevaron diez carros nuevos de paquete y ninguno apareció más.

Por consiguiente, el video capta el paso a paso de lo que hicieron los cinco hombres que se robaron los carros cerca de una agencia de vehículos.

Jorge Ulloa, exinvestigadel OIJ, afirma que “en estos depósitos fiscales los vehículos han sido importados y aun permanecen sin habérselos pagados sus impuestos de nacionalización”.