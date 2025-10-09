Un hombre murió la tarde de este miércoles tras recibir una estocada en el ojo, en El Cacao de Alajuela.

¿Qué sucedió?

Un vecino grabó lo que ocurrió. En medio de una riña, la víctima es agredida con un arma blanca en su rostro. El herido falleció cuando lo trasladaban a un centro médico en un vehículo particular.

¿Se conoce qué originó la riña?

No se tienen datos al respecto.

Datos sobre el sospechoso

El sospechoso, identificado con los apellidos Jarquín Mendoza, se encuentra en fuga. Si dispone de información sobre este sujeto, no dude en compartirla con las autoridades judiciales.