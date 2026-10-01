Video capta cómo cinco extraditables salen de “La Bestia” en el Aeropuerto Juan Santamaría

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Durante este 1 de octubre, bajo estrictas medidas de seguridad, cinco personas serán extraditadas hacia los Estados Unidos. Se trata de cuatro colombianos y un costarricense, que son requeridos por la Administración de Control de Drogas (DEA).

Traslado en “La Bestia”

Hombres fueron trasladados por policías del Ministerio de Seguridad Pública del Centro Penitenciario La Reforma hasta Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Imágenes muestraron cómo salieron de “La Bestia” y los pusieron en fila.

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¿Por qué los requieren en Estados Unidos?

Sujetos están vinculados en dos casos investigados por autoridades costarricenses y norteamaericanas.

“Las personas son requeridas por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el distrito de Florida, por aparentes delitos relacionados con narcotráfico, por lo que ahora enfrentarán a la justicia de ese país”, dice el Ministerio de Seguridad Pública.

Detalle de los dos casos

Fecha: 5 de mayo del 2025.

Decomiso: 48 kilos de metanfetamina tipo cristal (decomiso más grande de drogas sintéticas en la historia del país).

Lugar y detenidos: La droga fue ubicada dentro de un vehículo en Tibás, y en San Francisco de Dos Ríos se detuvo dentro de otro carro a un costarricense de apellidos Morales Araya y a un colombiano de apellido Cuesta.

Fecha: 1 de junio del 2025.

Decomiso: 70 kilos de cocaína ocultos en un compartimiento ubicado en el piso de un automóvil.

Lugar y detenidos: Paseo Colón en San José, donde se detuvo a tres colombianos de apellidos Siniesterra Solano, Restrepo Uribe, naturalizado costarricense, y Sánchez Chavarro, quien también posee nacionalidad venezolana.

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Los sospechosos se convierten en los primeros extraditados en casos realizados por policías del Poder Ejecutivo.