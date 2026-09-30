Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Durante la mañana de este 30 de setiembre se dio una colisión entre una motocicleta y un autobús, que dejó un fallecido en el sector de San Miguel de Desparados, frente a un liceo.

Según el informe de la Cruz Roja, hecho ocurrió se reportó a eso de las 4:46 a.m.

¿Qué pasó?

Se presentó la colisión entre un autobús y una motocicleta, dejando al conductor de este último medio de transporte sin signos vitales. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se declaró a la víctima como fallecida.

Además, se trasladó a otro paciente en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Video de la colisión

El video muestra cómo el motociclista recibe el impacto de manera frontal y posteriormente cae sobre la calle.

Dicha emergencia provocó largas presas, incluso varias personas prefirieron llegar a su destino caminando.

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