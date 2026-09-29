Video capta brutal atropello a una adulta mayor

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Una cámara de seguridad captó el momento en que un camión atropelló violentamente a una adulta mayor que conducía una motocicleta en Paquera de Puntarenas.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa cómo el vehículo pesado circulaba en reversa cuando impactó a la motociclista, provocándole graves lesiones.

Adulta mayor sufrió grave lesión en el tórax

Producto del fuerte impacto, la mujer sufrió un trauma importante a nivel del tórax, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico de la zona para recibir atención.

Atropello quedó grabado por una cámara de seguridad

El video muestra el momento del accidente, cuando el camión retrocede y atropella a la adulta mayor que se desplazaba en motocicleta.

Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas que provocaron el atropello y el estado de salud actual de la víctima.

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