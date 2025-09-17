El 2025 registra menos incendios estructurales en Costa Rica, pero con mayor impacto. El Cuerpo de Bomberos reporta 712 emergencias y más de 55.000 metros cuadrados consumidos por el fuego, 3.000 más que en 2024.

Ocho incendios de gran magnitud

Entre los casos más graves destacan el incendio en San Pedro de Montes de Oca el 20 de enero, que destruyó 5.959 metros cuadrados de una bodega, y el registrado en Tibás el 12 de marzo, que consumió 2.045 metros cuadrados. También hubo emergencias en Guadalupe, Ulloa, Guararí, Coto Brus, Paseo Colón y Pocosí, con daños de entre 1.350 y 1.553 metros cuadrados.

Riesgo en bodegas e industrias

La mayoría de emergencias se dieron en bodegas y comercios con alta carga de materiales combustibles como cartón, madera y líquidos inflamables, lo que favoreció la rápida propagación del fuego.

Trabajo de los bomberos

Gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos, en estos ocho incendios de gran magnitud se logró salvar más de 50.000 metros cuadrados de terreno y estructuras.

Más detalles en el video adjunto.