(Video) Cae quinto sujeto de los más buscados de Cartago: estaría vinculado con “Los Maruja”

El Ministerio de Seguridad Pública informó sobre la detención del quinto sujeto perteneciente a la lista de “Los más buscados” y a la “Operación Cacería” de la provincia de Cartago.

¿Cómo detuvieron al sujeto?

Según la información preliminar, las autoridades llegaron hasta Llanos de Santa Lucía, Paraíso, donde residía la madre del sospechoso. Este fue identificado como Deylan Monestel Bonilla.

Durante la detención, se le decomisó un arma de fuego modificada, con un cargador extendido para 30 municiones y disparo automático.

Al ver a los oficiales, Monestel intentó huir hacia casas cercanas. No obstante, los policías lo siguieron de inmediato hasta lograr su aprehensión.

Adicionalmente, durante el intento de fuga, sufrió una herida en la pierna, por lo que lo llevaron a un centro médico. Luego de recibir la atención requerida, lo entregaron a las autoridades correspondientes.

Versiones policiales informan que mantiene un comportamiento violento y se le vincularía con la banda criminal “Los Maruja”.

La Operación Cacería

Con esta nueva detención, los sospechosos detenidos como parte de esta operación son:

Jefferson Medrano

Antony Serrano

Jeremy Quirós

Carolina Loria

Deylan Monestel

De la lista publicada por el Ministerio de Seguridad Pública, quedan nueve sujetos por detener.

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Por: Camila Rosales Méndez

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