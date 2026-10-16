(VIDEO) Cae presunta cómplice de sospechosa de asesinar a estadounidense

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Una mujer se detuvo por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechosa de colaborar con la principal investigada por el homicidio de un estadounidense en Guanacaste.

La captura se realizó durante allanamientos en San Miguel de Desamparados, San José.

¿Cuál habría sido su participación?

Según la investigación preliminar, la detenida presuntamente se encargaba de conseguir personas para servicios de dama de compañía y habría ayudado a escapar a la principal sospechosa después del crimen.

El homicidio ocurrió el 27 de setiembre en un condominio de Sardinal de Carrillo, donde murió Marc Walter Fleming, de 72 años.

Estadounidense recibió múltiples golpes en la cabeza

La principal sospechosa habría permanecido cerca de dos horas con Fleming antes de salir sola del apartamento.

El estadounidense presentaba múltiples golpes en la cabeza que, presuntamente, fueron provocados con el vaso de vidrio de una licuadora.

Principal sospechosa continúa en fuga

Mientras la mujer detenida quedó a disposición de las autoridades judiciales, la principal sospechosa del homicidio continúa sin ser localizada.

El OIJ solicita información confidencial que permita dar con su paradero mediante la línea 800-8000-645.

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