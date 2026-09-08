(VIDEO) Avanzan en Costa Rica los trabajos del puente más largo que tendrá Centroamérica

Esta es la estructura más emblemática de la Punta Sur.

El puente Cañuela, el más largo que tendrá Centroamérica, empieza a tomar forma con la chorrea de mil 652 metros cúbicos de concreto.

Esta es la estructura más emblemática de la Punta Sur, por su longitud y complejidad a nivel de ingeniería.

Detalles sobre el puente

Tendrá 308 metros de longitud a cuatro carriles, unirá los cantones de Naranjo y San Ramón.

Demás obras

Además de las obras para la construcción, se desarrollan trabajos en otros ocho puntos a lo largo de los 8,2 kilómetros que contempla el proyecto.

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