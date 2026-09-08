El puente Cañuela, el más largo que tendrá Centroamérica, empieza a tomar forma con la chorrea de mil 652 metros cúbicos de concreto.

Esta es la estructura más emblemática de la Punta Sur, por su longitud y complejidad a nivel de ingeniería.

Detalles sobre el puente

Tendrá 308 metros de longitud a cuatro carriles, unirá los cantones de Naranjo y San Ramón.

Demás obras

Además de las obras para la construcción, se desarrollan trabajos en otros ocho puntos a lo largo de los 8,2 kilómetros que contempla el proyecto.

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