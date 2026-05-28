Durante este jueves 28 de mayo, la Cruz Roja Costarricense atendió el colapso de una tubería en una mina de Abangares, Guanacaste.

En el accidente quedaron tres personas atrapadas: una con lesiones graves, otra en condición crítica y una más sin signos vitales.

Los cuerpos de emergencia trasladaron a las víctimas heridas a la clínica de Abangares.

Según la Cruz Roja, las labores de rescate resultaron complejas debido a los derrumbes y la presencia de gases dentro de la mina.

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Por: Camila Rosales Méndez

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