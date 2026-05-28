(Video) Así sacaron a trabajador fallecido tras terrible colapso de mina en Abangares

Este es el reporte de la situación

Durante este jueves 28 de mayo, la Cruz Roja Costarricense atendió el colapso de una tubería en una mina de Abangares, Guanacaste.

En el accidente quedaron tres personas atrapadas: una con lesiones graves, otra en condición crítica y una más sin signos vitales.

Los cuerpos de emergencia trasladaron a las víctimas heridas a la clínica de Abangares.

Según la Cruz Roja, las labores de rescate resultaron complejas debido a los derrumbes y la presencia de gases dentro de la mina.

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Por: Camila Rosales Méndez

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