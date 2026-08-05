El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado la noche del pasado martes mientras realizaba una transmisión en vivo frente a un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa. El ataque quedó registrado en video y genera mucho movimiento en redes sociales.

Sicarios llegaron en motocicleta

De acuerdo con la información preliminar, Gastélum estaba transmitiendo en la plataforma Kick mientras participaba en un reto de entrega de pedidos junto a varios amigos, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar.

Según testigos, la motocicleta pasó una primera vez por el sitio y, minutos después, regresó. En ese momento, uno de los ocupantes le disparó a quemarropa en la cabeza antes de huir.

Sinaloa es una de las zonas más golpeadas por la violencia ligada al crimen organizado en México.

Las autoridades acordonaron el lugar e iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del homicidio.

Investigan posible vínculo con grupos criminales

De acuerdo con versiones que circulan en redes sociales, Gastélum habría hecho referencias en algunas de sus transmisiones y publicaciones a una presunta relación con la facción conocida como “Gente del Sombrero”, señalada por las autoridades por sus vínculos con estructuras criminales.

Le puede interesar: (VIDEO) Muere futbolista impactado por un rayo en medio partido internacional

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que ese aspecto esté relacionado con el móvil del crimen, por lo que las investigaciones continúan.