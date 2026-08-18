(VIDEO) Asesinan a hombre en vía pública

Un hombre adulto murió este martes tras recibir impactos de arma de fuego en el tórax, en un hecho ocurrido en Alajuela.

Hombre muere tras recibir impactos de bala

El hecho se registró alrededor de las 10 a. m. en Alajuela, donde un hombre adulto resultó herido por arma de fuego.

Según información de la Cruz Roja, una unidad de soporte avanzado atendió al paciente en el lugar.

Sin embargo, pese a la atención de los paramédicos, el hombre no presentaba signos vitales y fue declarado fallecido en el sitio.

VIDEO DEL ASESINATO

Ataque ocurrió en vía pública

De acuerdo con la información preliminar, la víctima recibió los impactos de bala en el tórax.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque y la identidad del fallecido.

Las autoridades deberán determinar qué ocurrió y cómo se produjo la agresión que terminó con la vida del hombre.

Jeremy Poveda / Cruz Roja.

Se maneja por información preliminar, que el carro que se habría utilizado para cometer el homicidio, lo incendiaron después del evento.

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