(VIDEO) Asaltan supermercado frente a niñas de escuela

Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre armado ingresó a un supermercado ubicado en el sector de Siquirres, en Limón, y cometió un asalto.

El hecho ocurrió el lunes 24 de agosto, a las 4:16 p. m., según el registro de la cámara de seguridad.

En las imágenes se observa a dos niñas que permanecían en el mostrador cuando el sospechoso ingresó repentinamente al establecimiento.

Sospechoso amenazó a la persona que atendía

El hombre portaba un arma y se dirigió hacia la persona que atendía el supermercado.

El sospechoso la amenazó para apoderarse de sus pertenencias y posteriormente continuó con el asalto.

La presencia de las dos menores quedó registrada en las imágenes durante el momento en que ocurrió el robo.

Video muestra el momento del asalto

La cámara de seguridad permitió captar el desarrollo del asalto dentro del establecimiento.

El video muestra cómo el hombre armado aparece de manera repentina y amenaza a la persona que se encontraba atendiendo el negocio.

Hasta el momento, con la información disponible, no se conocen detalles sobre la identidad del sospechoso ni sobre una eventual detención relacionada con este caso.

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