VIDEO: Arrestan a piloto con 70 000 píldoras de droga en aeropuerto de Indonesia

Un piloto de Malaysia Airlines fue detenido por las autoridades de Indonesia luego de que presuntamente intentara ingresar 70.000 píldoras de droga sintética ocultas en su equipaje al aeropuerto de Yakarta.

Cámaras captaron el momento de la detención

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el piloto transportaba la maleta en la que se encontraba la droga. Poco después de descender de un vuelo procedente de Kuala Lumpur, agentes lo interceptaron y realizaron la inspección del equipaje.

Durante la revisión, las autoridades encontraron 26 kilogramos de droga sintética escondidos dentro de la maleta.

Detenido un piloto de Malaysia Airlines con 26 kg de droga en su maletahttps://t.co/x38k9vgKYx pic.twitter.com/ln9ZSc9IYe — Cadena SER (@La_SER) August 4, 2026

Confesó que recibiría más de $12.000

De acuerdo con medios internacionales, el sospechoso admitió que lo contrataron para trasladar el cargamento a cambio de 50.000 ringgit, equivalentes a más de 12.000 dólares.

Además, los exámenes de orina practicados al piloto dieron positivo por consumo de drogas.

Investigan posible vínculo con red internacional

Malaysia Airlines informó que está colaborando con las autoridades en el desarrollo de la investigación.

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Por su parte, la Policía de Indonesia sospecha que el piloto formaría parte de una red internacional de narcotráfico, por lo que el caso continúa bajo investigación para determinar el alcance de su participación.

Con información de CNN.