(VIDEO) Amenazan a mujer con puñal y se llevan todo el dinero de la panadería

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Una mujer fue víctima de un asalto dentro de un establecimiento comercial el jueves 24 de setiembre, cuando un sujeto ingresó al local y la amenazó con un puñal de gran tamaño.

El sospechoso, quien vestía ropa negra y llevaba el rostro cubierto, aprovechó que la dependiente estaba sola para intimidarla y exigirle el dinero de la caja registradora.

¿Cómo ocurrió el asalto?

En las imágenes se observa al sujeto acercarse a la mujer mientras sostiene el arma blanca. Ante la amenaza, la dependiente abrió la caja registradora y el sospechoso sustrajo todo el dinero que había en su interior.

Tras cometer el robo, el hombre salió del establecimiento.

¿Se presentó una denuncia?

De momento, se desconoce si la afectada presentó una denuncia ante las autoridades.

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En el video se observa a la mujer realizar una llamada telefónica después del asalto, aunque no está claro si contactó a las autoridades o a otra persona relacionada con el establecimiento.