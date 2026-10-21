(VIDEO) Alcade pide ayuda tras indignante hecho

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, pidió ayuda a la ciudadanía para identificar a una persona que vandalizó una parada de autobús ubicada al costado sur de Plaza Iglesias.

El jerarca manifestó su molestia por lo ocurrido y compartió en sus redes sociales un video que muestra el momento en que ocurrió el hecho.

Video captó vandalismo en parada de autobús

Según la publicación de Redondo, el incidente ocurrió el domingo pasado a las 4:06 p. m.

Las imágenes registraron los hechos y podrían ayudar a identificar a la persona responsable de los daños.

Ante esta situación, el alcalde solicitó la colaboración de los ciudadanos para obtener información que permita reconocer a quien cometió el acto.

VIDEO

Alcalde destaca inversión en escampaderos

Redondo también cuestionó lo sucedido y recordó que estos escampaderos forman parte de una infraestructura que, según indicó, se encuentra entre las más modernas del país.

Además, señaló que las paradas se financiaron con recursos públicos, por lo que los daños afectan bienes destinados al servicio de la ciudadanía.

El alcalde pidió apoyo para identificar a la persona involucrada.

La publicación busca que quienes tengan información sobre lo ocurrido puedan colaborar para esclarecer el caso.

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