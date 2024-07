El baloncesto olímpico tuvo este martes vibrantes emociones, iniciando con España que golpeó con todo a la Grecia de Giannis Antetokoumpo, quienes sufrieron su segunda derrota consecutiva.

España dominó 3 de los cuatro cuartos y se dejó una victoria importante 84-77 para avanzar a la siguiente fase del torneo olímpico.

Este fue un triunfo vital para los españoles quienes cayeron derrotados ante Australia en el inicio de la competición.

Victor Wembanyama sufrió contra Japón

Francia, quien es una de las favoritas por localía y calidad de sus jugadores, sufrió y mucho ante una Japón aguerrida.

Victor Wembanyama tuvo que enfrentar a un Rui Hachimura encendido, quien logró anotar 24 puntos para los nipones, sin embargo sería Yuki Kawamura, de 23 años, quien se llevaría todos los focos anotando 29 puntos.

Por Francia, Victor Wembanyama sería el máximo anotador con un total de 18 puntos y 11 rebotes, donde 10 de esos 11 rebotes fueron defensivos.

Francia ganaría sufriendo ante Japón en el tiempo extra, donde Wemby demostró un gran nivel para un 94-90.

Canadá es otra de las selecciones a levantar medalla en París 2024 y no tuvieron problemas para derrotar 93-83 a Australia.

RJ Barrett fue la gran figura con 24 puntos y 7 rebotes, para dominar a unos australianos que venían de ganar ante España.

Además, la campeona del mundo en baloncesto, Alemania, venció sin problemas a Brasil 76 a 86.

Alemania sumó su segunda victoria en los Juegos Olímpicos y sigue a paso firme para buscar revalidar su dominio mundial en la duela.

Denis Schroder fue la figura alemana con 20 puntos, sin embargo Isaac Bonga y Franz Wagner tuvieron presentaciones destacadas con 15 y 17 puntos respectivamente.

Así están los grupos en el baloncesto olímpico

A

Canadá 4 pts España 3 pts Australia 3 pts Grecia

B

Alemania 4 pts Francia 4 pts Japón 2 pts Brasil 2 pts

C

Estados Unidos 2 pts Sudán del Sur 2 pts Puerto Rico 1 pt Serbia 1 pt

¿Cuándo juega Estados Unidos?

Estados Unidos jugará ante Sudán del Sur este miércoles a la 1 p.m. de la tarde y en el otro juego del Grupo C, competirá Serbia vs Puerto Rico a las 9:15 a.m.