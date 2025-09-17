Las autoridades nacionales han registrado un preocupante incremento en el número de víctimas inocentes a causa de balaceras, las cuales suman 132 personas fallecidas en tan solo tres años, lo que refleja una escalada de violencia descontrolada..

Este fenómeno evidencia una tendencia alarmante, ya que las víctimas colaterales pasaron de 7 en 2021 a 55 en el período anterior, según los datos oficiales recopilados por las instituciones correspondientes.

La situación se agrava ante la impunidad y el fortalecimiento de grupos criminales, cuyas acciones violentas no discriminan entre objetivos delictivos y ciudadanos comunes, generando así un ambiente de zozobra.