Una mujer y dos hombres fueron baleados mientras se encontraban dentro de su casa

Una violenta balacera ocurrida en las últimas horas dejó a tres personas heridas dentro de una vivienda ubicada en el sector de Zaragoza de Palmares.

Atacantes dispararon contra la vivienda

De acuerdo con la información preliminar, varios sujetos atacaron la casa y dispararon en múltiples ocasiones contra las personas que se encontraban en el interior.

Entre los heridos se encuentra una mujer que recibió al menos cinco impactos de bala y cuya condición médica es reportada como sumamente crítica.

Víctimas fueron trasladadas a hospitales

Los otros dos heridos corresponden a hombres que también presentaban múltiples heridas por arma de fuego.

Dos de las víctimas fueron trasladadas de emergencia al hospital de San Ramón, mientras que una más fue llevada al hospital de Grecia, todos en condición delicada.

País acumula más de 300 homicidios

El ataque se suma a la ola de violencia que enfrenta el país y eleva a 312 la cantidad de homicidios registrados en lo que va del año.

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