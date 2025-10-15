El pasado 22 de setiembre un hombre logró escapar, tras permanecer varios días retenido en un búnker. El mismo llegó hasta las autoridades policiales con el objetivo de encontrar ayuda luego de manifestar ser víctima de tortura.

¿Cómo torturaban al sujeto?

Con cortaduras múltiples en su cuerpo, quemaduras hechas con cigarrillos en diferentes partes de su cuerpo, incluidos sus genitales, además de ser vapuleado en múltiples ocasiones.

Él asegura que los hombres que lo retuvieron forman parte de una organización, que pretendía asesinarlo y que lo amenazaban diciendo que lo iban a descuartizar mientras estaba vivo.

Allanamiento exitoso

Las autoridades iniciaron la investigación, gracias a la cual lograron detener a ocho sospechosos.

Se presume que la organización es liderada por un sujeto conocido con el alias de ‘Viejo’, quien no está detenido, pero sí se logró desmantelar la organización que era el objetivo principal.

Autoridades analizaron el búnker con personal forense durante varias horas, también con peritos del OIJ, perros entrenados y agentes judiciales, en la búsqueda de una fosa.

Según la información que manejan las autoridades, al menos 3 personas habrían sido asesinadas en la propiedad.

Repase más información en el video adjunto