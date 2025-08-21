Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González de 40 años, popularmente conocida en redes como “la Kim Kardashian mexicana”, sorprendieron a sus seguidores al revelar que esperan su primer hijo en común.

La pareja compartió la noticia mediante un emotivo video en Instagram, donde mostraron imágenes del ultrasonido, incluso en 3D. Acompañaron el anuncio con un mensaje lleno de emoción:

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas… Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza”.

El bebé nacerá en febrero de 2026, tras confirmarse que el embarazo ya superó su primer bimestre. Este será el primer hijo en común de la pareja. Para Vicente Fernández Jr este será su quinto bebé, mientras que para la influencer su tercer hijo.

Su historia de amor comenzó en 2020 gracias a las redes sociales. A pesar de la diferencia de edad, consolidaron su relación y en noviembre de 2023 se casaron en una elegante ceremonia en Zapopan, Jalisco.

La noticia despertó gran entusiasmo entre los seguidores de la familia Fernández, quienes celebran la llegada del nuevo integrante de una de las dinastías más queridas del espectáculo mexicano.