La actriz costarricense Vica Andrade atraviesa nuevamente un momento de profundo duelo tras el fallecimiento de su madre, María Elena Solís Vargas.

Segunda pérdida en el año

El deceso ocurre apenas unos meses después de que Andrade enfrentara la partida de su esposo, el productor mexicano Guillermo “Memo” del Bosque, quien falleció el pasado 7 de abril tras una batalla contra el cáncer. Ahora debe hacer frente a esta segunda despedida tan cercana en el tiempo.

Última celebración

Durante el mes de julio de 2025, Vica Andrade regresó a Costa Rica precisamente para celebrar los 90 años de su madre, festejo que marcaba una muestra del profundo vínculo entre ambas. La conductora ha sido reconocida por su apego a sus raíces familiares y su cercanía con sus seres queridos.

Aún no se han revelado las causas exactas del fallecimiento.