”Viajes falsos”: El engaño que termina con víctimas sin dinero y abandonadas en la calle

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a cuatro hombres sospechosos de participar en una banda que, presuntamente, engañaba a personas a la salida de bares para robarles dinero y pertenencias.

La investigación señala que uno de los sospechosos se hacía pasar por conductor de una plataforma de transporte para abordar a personas que se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Les ofrecían agua con un supuesto somnífero

Según las autoridades, una vez dentro del vehículo, las víctimas recibían una bebida que aparentemente contenía clonazepam, una sustancia que les provocaba somnolencia.

Los sospechosos habrían aprovechado ese estado para sustraer celulares, tarjetas bancarias y otras pertenencias.

Además, presuntamente retiraban dinero de sus cuentas, realizaban transferencias y compraban artículos en comercios.

La investigación también señala que algunas víctimas terminaban abandonadas en la vía pública, en condiciones de vulnerabilidad.

OIJ busca a más víctimas

Los agentes realizaron allanamientos en Grecia y San José, además de otras diligencias que permitieron detener a cuatro hombres de apellidos Ugalde, Sánchez, Sánchez y Pérez.

Durante los operativos, decomisaron teléfonos celulares, dos televisores, tres frascos de clonazepam y otras evidencias.

El OIJ estima inicialmente el perjuicio económico en ₡6 millones. Los detenidos quedaron a las órdenes de la Fiscalía, que determinará su situación jurídica.

Las autoridades solicitan a posibles víctimas que reconozcan el vehículo o el método de operación que contacten al OIJ al teléfono 800-8000-645.

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