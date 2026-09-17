Veterinaria revela cómo funciona la presión arterial en mascotas

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

A los perros o gatos les puede dar presión alta como consecuencia de daño renal, problemas hormonales y hasta estrés, una condición que muchos dueños desconocen y que requiere atención veterinaria.

La Dra. Andrea Mora explica cómo saber si un perro o gato tiene hipertensión, si se le puede medicar igual que a un ser humano y cómo administrarle la pastilla diariamente.

La especialista detalla si la presión se puede revertir con dietas bajas en carbohidratos y sal, qué homeopatía puede ayudar a que el riñón funcione mejor, y qué estilo de vida debe tener una mascota con hipertensión crónica, incluyendo la actividad física y los paseos.