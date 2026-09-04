El historial que rodea al hombre que atacó a veterinaria con un martillo

El hombre detenido por el brutal ataque contra una veterinaria en Cartago ya había sido señalado por amenazas, acoso y presuntas estafas. La joven, de 30 años, fue golpeada con un martillo dentro de su local y actualmente se recupera en la casa de sus padres.

Las amenazas comenzaron meses atrás

El conflicto entre la veterinaria Jennifer Brenes y el sospechoso habría comenzado en abril, cuando el hombre llevó dos gatos para que fueran atendidos. Debido a la condición de los animales, la profesional indicó que debían ser trasladados a un hospital veterinario, donde posteriormente murieron.

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A partir de entonces, el sujeto habría iniciado una serie de publicaciones y señalamientos contra Brenes, incluso calificándola de “asesina” en redes sociales. La familia de la joven también asegura que las amenazas y el acoso fueron constantes.

También había sido señalado por estafas

El sospechoso, identificado como Sosa Blanco, además había sido denunciado en redes sociales por presuntas estafas relacionadas con la venta de tarjetas de un videojuego. Según lo relatado, algunas personas incluso habrían acudido a buscarlo para exigirle la devolución del dinero.

También afirmaba manejar un centro de rescate de animales, pero, según la información difundida en el caso, no formaría parte de una asociación o red oficial de rescate. En su vivienda tendría alrededor de 25 gatos.

El ataque a veterinaria terminó con una detención

El pasado ataque ocurrió cuando el hombre ingresó al establecimiento donde trabajaba Brenes y comenzó a golpearla con un martillo. La joven logró salir del local mientras pedía auxilio.

Varios vecinos acudieron en su ayuda, redujeron al sospechoso e impidieron que escapara hasta la llegada de la Fuerza Pública.

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Brenes fue trasladada al Hospital Max Peralta y posteriormente enviada a la casa de sus padres. Presenta lesiones en el cráneo y dificultades para hablar y caminar.

Fiscalía investiga una tentativa de homicidio

El sospechoso permanece detenido y la Fiscalía abrió una causa por tentativa de homicidio. En las próximas horas se definirían las medidas cautelares que enfrentará.

El caso vuelve a poner bajo la lupa las amenazas y el acoso realizados mediante redes sociales, especialmente después de que una serie de señalamientos y advertencias terminara, según la investigación, en una violenta agresión física.