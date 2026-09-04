Un sujeto agredió con un martillo a una médica veterinaria, llamada Jennifer Brenes, mientras laboraba en Guadalupe de Cartago.

Imágenes registradas por la cámara de seguridad no solo captan la brutal agresión, también lo gritos de terror de la mujer cuando es golpeada, además de sus reiteradas solicitudes de auxilio.

Heridas de la veterinaria

Según familiares, la víctima tiene una fractura en el cráneo y algún tipo de hemorragia o lesiones en su cabeza, que la mantienen hospitalizada.

¿Qué condición tiene la mujer?

A Jennifer Brenes la reportan con una condición estable, pero delicada. La someten a una serie de tratamientos para que se recupere pronto.

Veterinaria fue defendida

Tras salir del local, los vecinos de la zona escucharon sus gritos de auxilio, acuden al lugar y le propinan una golpiza al agresor.

Datos sobre el agresor

El sujeto es de apellido Sosa Blanco, de unos 30 años de edad. Permanece detenido por las autoridades.

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