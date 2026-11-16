Vestidos versátiles para diferentes ocasiones

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Un vestido estampado puede convertirse en una prenda ideal para diferentes momentos del día.

Con algunos cambios en los accesorios, el calzado y los complementos, es posible transformar un atuendo casual en una opción más elegante para una cena o una actividad especial.

El asesor Gerson Jiménez mostró diferentes propuestas y explicó cómo aprovechar los vestidos y conjuntos versátiles para crear varios estilos sin necesidad de cambiar completamente de ropa.