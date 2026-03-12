Vestidos largos: tendencias frescas y elegantes para los días de calor

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Los vestidos largos se convierten en la prenda estrella para los días de calor, y Miriam Blanco, asesora de modas, presenta los diseños y colores que más se lucirán esta temporada.

La especialista muestra, como en una pasarela, diversas opciones de vestidos. “Combinados con los accesorios y zapatos adecuados, proporcionan un look sofisticado”, comenta.

Blanco detalla cómo estos diseños cómodos y elegantes son perfectos para crear atuendos frescos y con estilo durante el verano.