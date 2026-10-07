Vesícula: complicaciones que pueden provocar los cálculos biliares

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La vesícula se puede complicar porque un cálculo biliar bloquea el conducto, lo que causa una inflamación grave, infecciones o daños a órganos cercanos, y el bloqueo de los conductos biliares por un cálculo es la causa principal de las complicaciones graves.

El Dr. Juan José Meléndez Lugo, cirujano general y de emergencias, explica que cuando una piedra se atasca y obstruye el libre flujo de la bilis, se desencadena un efecto dominó que compromete la salud.

Además, el especialista detalla que la bilis acumulada hace que proliferen bacterias, se acumule pus, se perfore la vesícula y luego se produzca peritonitis.