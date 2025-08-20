Las verduras fermentadas actúan como medicina para el tránsito intestinal, según Magda Flores, experta en alimentación viva, quien detalla los pasos para fermentar repollo, zanahorias y otros vegetales usando sal sin minerales.

Ella menciona que el proceso de apachurrar y dejar fermentar por cinco días conserva nutrientes y sabores, además de permitir añadir hierbas frescas para realzar el perfil nutricional.

Estos alimentos, junto con el pan de masa madre y la kombucha, ofrecen beneficios probióticos que mejoran la digestión y la salud general de manera económica y accesible.