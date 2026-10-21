(FOTO) Carro vuelca, destruye verdulería y provoca cierre de la vía

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Un vehículo terminó volcado y provocó daños en una verdulería tras colisionar con otro automóvil en un cruce de la esquina Suroeste del Gimnasio del Liceo de Heredia.

Según la información disponible, uno de los conductores aparentemente habría irrespetado una señal de alto. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Las imágenes del accidente fueron difundidas en redes sociales. Por el momento, se desconoce si hubo personas heridas.

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Cierre provocó cierres

El choque también provocó el cierre de una vía durante varias horas.

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