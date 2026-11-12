¡Verde, versátil y delicioso! El matcha también se disfruta en la cocina 

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El té matcha se integra con facilidad en bebidas, desayunos y postres, según mostró Verónica Elizondo Ramos durante la demostración de esta mañana.

La especialista explicó que el color verde intenso del matcha refleja su alto contenido de polifenoles y catequinas, que protegen las células del daño oxidativo.

Además, Elizondo Ramos recomendó combinar la bebida con frutas dulces como mango o fresa para equilibrar sus notas vegetales y ligeramente amargas.