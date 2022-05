Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp en el juicio por difamación contra Amber Heard, ha causado furor en redes. La letrada es famosa por sus interrogatorios en el estrado. Sus constantes objeciones a la línea de interrogatorio de la abogada de Heard, Elaine Bredehoft, se hicieron virales. Por ello, una tiktoker ha querido homenajearla y se ha titulado la silueta de su cara, con la palabra “Objection” (Objeción).

Según la joven, su tatuaje simboliza la fuerza de decir “no” al abuso y el maltrato. Sin embargo, ha habido muchos que la han criticado, acusándola de frivolizar el juicio. “Este juicio está mostrando cómo son todos en realidad”. “Imagínate que Johnny Depp es culpable al final”. “Ella no es una actriz contando tu historia, es una profesional real que sólo está haciendo lo que le corresponde”. Estos fueron algunos de los comentarios. El video ya supera el millon de visitas.

Ante esta situación, la tiktoker decidió dar sus declaraciones al respecto y declaró que si eligió hacerse un tatuaje de Camille es porque estaba convencida de que era lo correcto. “Tiene un significado para mí y aunque no lo tuviera, es mi cuerpo y tiene cero efecto sobre ti”, escribió. Además añadió que Camille era “una chica hermosa y hermosa con una energía absolutamente ruda”, lo cual la hizo que la admirase.

¿Quién es Camille Vasquez?

Camille Vasquez es una abogada de de 37 años nacida en San Francisco, con ascendencia cubana y colombiana. En 2006 se graduó de la Universidad del Sur de California, y en 2010 de la Southwestern Law School de Los Ángeles. En 2021 fue nombrada por la revista Best Lawyer (Mejores abogados) en su listado One to Watch (No perder de vista).

Camille Vasquez se ha ganado la admiración de los fans de Johnny Depp. (Foto: EPA).

Ahora, resalta por su defensa como parte del bufete de abogados Brown Rudnick, encargado de representar a Depp. Vasquez, es especialista en litigios y arbitraje, principalmente en casos de difamación. Sus fuertes intervenciones y objeciones en el juicio especialmente cuando interrogó a Heard se volvieron virales en las redes. Incluso cosechó cuentas de fans en TikTok, donde los usuarios imitan su actitud avasalladora.