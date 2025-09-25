Una serie de sismos de considerable intensidad, cuyos movimientos telúricos superaron los 6 grados de magnitud según las autoridades sismológicas venezolanas, sacudieron la región occidental de Venezuela, generando alarma en la población.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos, logró ubicar con precisión el epicentro de uno de los principales temblores a una profundidad de 7.8 kilómetros y registró una magnitud de 6.2 grados, información que fue corroborada por el medio internacional Infobae.

Si bien no se reportaron víctimas mortales inicialmente, las réplicas causaron daños leves en estructuras como el Hospital General del Sur de Maracaibo y provocaron interrupciones parciales del servicio eléctrico en varias comunidades afectadas.