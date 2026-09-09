Venezolano es brutalmente asesinado a balazos en San José

Un joven venezolano de 22 años fue asesinado a balazos la mañana de este martes en Barrio México, San José, a pocos metros del Liceo de San José.

Sujetos tocaron la puerta y le dispararon

La víctima se identificó preliminarmente como Oscar Luis Tononi Palma. Según información de Cruz Roja Costarricense, presentaba varios impactos de bala en el cuello y tórax y se declaró sin vida en el lugar.

De acuerdo con versiones recabadas en la escena, varios sujetos llegaron al complejo de apartamentos, tocaron la puerta y, cuando el joven abrió, le dispararon en repetidas ocasiones. Posteriormente, los sospechosos huyeron.

Le puede interesar: Video capta la brutal agresión que recibió una jueza por parte de su esposo



Fuerza Pública custodia la escena

El hecho ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana. La Fuerza Pública mantiene un perímetro de seguridad mientras se espera la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes deberán realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar evidencias.

De momento, se desconoce el móvil del homicidio y la identidad de los responsables. Las autoridades también deberán determinar si una motocicleta encontrada cerca de la escena tiene relación con el crimen.